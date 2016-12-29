Сергей Быков: моё мнение не поменялось: легионеры сборной России не нужны

Капитан «Автодора» и сборной России Сергей Быков поделился мнением насчёт легионеров в национальной команде.
«Нужны ли легионеры нашей сборной? Уверен, что не нужны. Пусть лучше мы покажем наш реальный уровень, нежели будем маскироваться легионерами. При этом я не против иностранных игроков как таковых. С тем же Холденом поддерживаю связь до сих пор. Он принёс нам золотую медаль, и его последний бросок все запомнили навсегда. Но там и команда была очень сильной», — сказал Быков в интервью «Чемпионату».
Полную версию интервью читайте по следующей ссылке.