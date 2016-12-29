Колом: кажется странным, что в НБА лишь один игрок из России

Защитник УНИКСапризнался, что считает удивительным тот факт, что в НБА Россия на данный момент представлена лишь одним игроком — Тимофеем Мозговым, выступающим за «Лейкерс».«Мне вообще кажется очень странным, что в такой огромной стране, где живет столько миллионов жителей, всего лишь один игрок в НБА играет на таком уровне. Наверное, здесь нужно задуматься тренерам, почему так происходит. У вас тут хорошие тела, сильные, большие ребята. Почему только один может попасть в НБА? Это странно. Посмотрите на Испанию. Такая маленькая страна, но за океаном играют с десяток наших игроков», — приводит слова Колома «Реальное время».