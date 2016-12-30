Радонич: это первая, историческая победа над ЦСКА

Главный тренер «Црвены Звезды»прокомментировал победу своей команды в матче Евролиги против московского ЦСКА (78:67).«Мы благодарим болельщиков за поддержку, мы в ней нуждались. Мы отлично начали матч, сыграли хорошо в обороне, за счёт чего получили преимущество. В матче против таких команд, как ЦСКА, вы всегда должны быть готовы к тому, что игра пойдёт в другую сторону. Мы смогли удержать преимущество с помощью хорошей обороны и лёгких очков. Это первая, историческая победа над ЦСКА», — приводит слова Радонича Blic.