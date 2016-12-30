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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Филадельфия» проиграла «Юте», набрав в 4-й четверти лишь 9 очков

30 декабря 2016, пятница. 08:58. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 100:83.

Большая часть встречи проходила в равной борьбе. Гости начали заключительную четверть с перевесом в 4 очка, провалили её, набрав лишь 9 очков против 30 у соперников.

В составе победителей 21 очко на свой счёт записал Джордж Хилл, а его партнёры по команде Гордон Хэйворд и Родни Худ набрали по 20 очков. Среди баскетболистов «Филадельфии» лучшим оказался Эрсан Ильясова, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2016, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
100 : 83 (22:24, 27:27, 21:23, 30:9)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Хилл - 21, Хэйворд - 20, Худ - 20, Лайлз - 11, Гобер - 9, Джонсон - 6, Фэйворс - 4, Мэк - 4, Инглс - 3, Диао - 2, Бёркс, Уитей, Экзам, Боломбой, Нето
Филадельфия Сиксерс: Ильясова - 16, Ноэль - 14, Шарич - 14, Окафор - 13, Стаускас - 9, Томпсон - 7, Макконнел - 6, Родригес - 3, Ковингтон - 1, Симмонс, Холмс, Хендерсон, Бэйлесс, Луваву, Эмбиид
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Сиксерс Юта Джаз Гордон Хэйворд Джордж Хилл Родни Худ Эрсан Ильясова
Новости. Баскетбол
30 декабря 2016, пятница
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