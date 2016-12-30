20 очков Мэттьюза помогли «Далласу» победить «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» со счётом 89:101 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата. Ключевой в поединке стала третья четверть, которую гости выиграли 31:13. «Даллас» реализовал 45,2% трёхочковых против 36,8% у соперника, а также выиграл борьбу за подборы 42-34.Самым результативным игроком встречи с 20 очками стал атакующий защитник «Маверикс». У проигравших отличился мощный форвард, записавший в актив 18 очков. Центровойочков не набирал и совершил 4 подбора.