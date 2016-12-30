Джеймс: за игру в матче с «Бостоном» ставлю себе двойку

Форвард «Кливленд Кавальерс»был крайне самокритичен в отношении своего выступления в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс».«Думаю, что играл ужасно. Я был плох во всех аспектах игры, а это недопустимо. Я не могу себе такого позволить, если хочу помочь команде добиться поставленных целей. Так что если бы нужно было выставлять оценки за этот поединок, то я бы получил двойку. Мне необходимо действовать лучше», – цитирует Джеймса ESPN.Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 124:118.