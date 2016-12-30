Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?

«Чемпионат» открыл новый опрос и предлагает проголосовать за игрока, который, по вашему мнению, получит звание MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17.
Кто станет MVP «регулярки» сезона-2016/17?
Расселл Уэстбрук, «Оклахома-Сити Тандер»
Леброн Джеймс, «Кливленд Кавальерс»
Кевин Дюрант, «Голден Стэйт Уорриорз»
Джеймс Харден, «Хьюстон Рокетс»
Кавай Леонард, «Сан-Антонио Спёрс»
Демар Дерозан, «Торонто Рэпторс»
Кто-то другой (свой вариант предлагайте в комментариях)
Принять участие в опросе вы можете, перейдя по следующей ссылке.