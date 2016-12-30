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Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?

30 декабря 2016, пятница. 11:43. Баскетбол
«Чемпионат» открыл новый опрос и предлагает проголосовать за игрока, который, по вашему мнению, получит звание MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17.

Кто станет MVP «регулярки» сезона-2016/17?

Расселл Уэстбрук, «Оклахома-Сити Тандер»
Леброн Джеймс, «Кливленд Кавальерс»
Кевин Дюрант, «Голден Стэйт Уорриорз»
Джеймс Харден, «Хьюстон Рокетс»
Кавай Леонард, «Сан-Антонио Спёрс»
Демар Дерозан, «Торонто Рэпторс»
Кто-то другой (свой вариант предлагайте в комментариях)

Принять участие в опросе вы можете, перейдя по следующей ссылке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Демар Дерозан Джеймс Харден Кавай Леонард Кевин Дюрант Леброн Джеймс Расселл Уэстбрук
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Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
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