Ватутин: победа в Евролиге — главное событие года, долгожданная цель выполнена

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги 2016 года, а также рассказал, что попросил у Деда Мороза.
«Победа в Евролиге — это главное событие года, долгожданная цель выполнена. Мы не стали после этого многое менять. Было бы глупо отказываться от той команды, которая не только выиграла Евролигу, но и играет в очень зрелищный баскетбол, на который ходят зрители. ЦСКА показывает результативную и быструю игру, и мне нравится, как играет наша команда.
У нас очень удачная история с валидольным спонсором, с которым мы подписали контракт в межсезонье. Вы прекрасно знаете, что тот баскетбол, который показывает ЦСКА, зачастую как раз называли валидольным. Неделю назад мне вручили так называемый «валидольный кубок» — трофей, полный таблеток валидола. Убеждён, что главное в спорте — результат, но и сам процесс должен доставлять удовольствие.
У Деда Мороза хотелось бы попросить здоровья для своих игроков, тренеров, работников клуба, болельщиков. Хочется, чтобы те переживания, которые мы испытываем, заканчивались благополучным исходом и мы побеждали. Надеемся в мае и июне испытать аналогичные эмоции», — рассказал Ватутин в эфире программы «Лучшая игра с мячом».