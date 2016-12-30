20 очков Дэя не спасли «Галатасарай» от поражения в матче против «Бамберга»

Турецкий «Галатасарай» уступил немецкому «Бамбергу» на домашнем паркете в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:90.«Бамберг» выиграл первые три четверти матча, что позволило команде создать перевес для победы по итогам встречи.Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Галатасарая». Он набрал 20 очков, совершил 4 подбора, отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата.После игры «Галатасарай» продолжает оставаться на последнем, 16-м месте, «Бамберг» располагается на 11-й строчке.