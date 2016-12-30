Пашутин: игроки УНИКСа начнут новый год с улыбкой на лице

Главный тренер УНИКСапрокомментировал волевую победу своей команды над «Панатинаикосом» со счётом 83:81 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Казани.«Мы проделали отличную работу. 25-27 минут мы уступали в счёте и не могли найти командную химию, но потом мои парни показали, на что способны, и дрались как настоящие воины. Они оставались сплочённой командой и не сдавались, а это было самое важное. Мы верили, что у нас будет шанс вернуться в игру, и боролись до конца. Мы с умом играли в защите и лучше контролировали игру. В атаке же минимизировали количество ошибок. Я сказал игрокам, что победа будет подарком на Рождество, так что мы начнём новый год с улыбкой на лице. Поздравляю всех и благодарю болельщиков за поддержку», — приводит слова Пашутина официальный сайт Евролиги.