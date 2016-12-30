Колом: в перерыве тренерский штаб УНИКСа изменил игровую стратегию

Разыгрывающий УНИКСапрокомментировал победу своего клуба над «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:81).«В первой половине мы играли плохо. Не удавалось хорошо играть в пас, мы уступали в скорости, не забивали открытые броски. Но в перерыве тренерский штаб немного поменял игровую стратегию, мы стали лучше защищаться и лучше бросать с дистанции. Было очень важно победить в последнем матче года. Динамика положительная, и это радует», — приводит слова Колома «Р-Спорт».