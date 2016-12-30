Паскуаль: не знаю, как объяснить ошибки «Пао» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Панатинаикоса»прокомментировал поражение от УНИКСа со счётом 81:83 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Во-первых, я хочу поздравить игроков УНИКСа. Мы контролировали игру на протяжении 37 минут. Потом начали терять контроль. Допустили много ошибок. А затем всё изменилось. УНИКС играл лучше в последние минуты и выиграл. Я не знаю, как объяснить наши ошибки на заключительном этапе. В некоторых ситуациях мы теряли мяч в самом начале прорыва к кольцу. Мы протестовали и получили технический фол. Мы мазали простые броски из-под кольца. Иногда такое случается. Иногда ты играешь хорошо, иногда плохо. В целом команда играла хорошо первые 37 минут, а затем играла плохо, поэтому и проиграла», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.