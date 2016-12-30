Лэнгфорд: есть много причин для победы УНИКСа — Уильямс, Колом и я

Защитник УНИКСапрокомментировал победу своей команды над «Панатинаикосом» со счётом 83:81 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся 30 декабря в Казани.«Есть много причин для нашей сегодняшней победы. Лэтэвиус Уильямс, Кино Колом и я. Я взял инициативу на себя в третьей четверти. Стал более агрессивным, как и вся наша команда. Соперник использовал несколько игроков в защите против меня, на мне часто и жёстко фолили, просто били. Вот я и взял инициативу на себя и продолжил забивать», — приводит слова Лэнгфорда официальный сайт УНИКСа.