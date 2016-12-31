Ристович: акция болельщиков «Црвены Звезды» — это человеческий акт

“Мы не обращались за каким-то особым разрешением, считаем, что это человеческий акт, который должен объединять не только болельщиков двух конкретных команд, участвовавших в матче, но и вообще всех клубов.
Между нашими и российскими болельщиками существуют особые отношения. На их прочность особенно повлиял визит Владимира Путина на наш стадион в 2011 году. Если вы помните, тогда тоже был один очень трогательный момент. Мы зачитали письмо ребёнка, который сказал, что сербы готовы сражаться за Россию, как за свою мать. Наша эмоциональная связь с тех пор только крепла, так что мы не могли обойти стороной случившуюся трагедию и показали свою поддержку семьям погибших и всем гражданам России”, — приводит слова Ристовича RT.
25 декабря над Чёрным морем разбился самолёт Министерства обороны России, летевший в Сирию. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и музыканты Ансамбля имени Александрова. Все они погибли.
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