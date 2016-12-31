«Индиана» прервала серию неудач, обыграв «Чикаго», Джордж набрал 32 очка

«Индиана Пэйсерс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась со счётом 111:101 в пользу хозяев. Отметим, что «быки» по ходу матча ни разу не вели в счёте.Самым результативным в составе «Индианы» стал, набравший 32 очка, ещё 17 в активе Таддеуса Янга. Джефф Тиг записал в свой актив 17 результативных передач. У «Чикаго» 25 очков набрал Джимми Батлер, 20 — Дуэйн Уэйд.Благодаря этой победе «Индиана» прервала серию из четырёх поражений.