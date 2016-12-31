«Вашингтон» разгромил «Бруклин» "+23", Бёрк набрал 27 очков

«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» со счётом 95:118.«Уизардс» завершили первую половину встречи с перевесом в 16 очков, а после перерыва сохранили перевес и довели матч до разгрома.В составе «Вашингтона» лучшим оказался, набравший 27 очков. Его партнёры по команде оформили дабл-даблы:— 19 очков и 13 подборов,— 19 очков и 14 передач. Среди игроков «Бруклина» следует отметить— по 16 очков.