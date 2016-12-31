Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Клипперс» "+24

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде со счётом 140:116 выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс».Гости завершили первую четверть с перевесом в 14 очков, после чего контролировали ход встречи, а в заключительном периоде довели матч до разгрома.Самым эффективным игроком встречи стализ «Хьюстона», оформивший трипл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 10 передач. В составе «Клипперс» лучшим с 26 очками оказался«Клипперс» потерпели пятое подряд поражение в чемпионате.