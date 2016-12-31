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Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Клипперс» "+24

31 декабря 2016, суббота. 06:46. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде со счётом 140:116 выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс».

Гости завершили первую четверть с перевесом в 14 очков, после чего контролировали ход встречи, а в заключительном периоде довели матч до разгрома.

Самым эффективным игроком встречи стал Джеймс Харден из «Хьюстона», оформивший трипл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 10 передач. В составе «Клипперс» лучшим с 26 очками оказался Рэймонд Фелтон.

«Клипперс» потерпели пятое подряд поражение в чемпионате.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2016, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
140 : 116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Харден - 21, Гордон - 12, Беверли - 9, Харрелл - 8, Брюэр - 6, Андерсон - 6, Деккер - 6, Ариза - 4, Илариу - 2, Эннис, Макдэниелс, Онуаку, Капела, Браун, Вилтджер
Лос-Анджелес Клипперс: Спейтс - 13, Джонсон - 10, Риверс - 9, Фелтон - 6, Джордан - 6, Редик - 5, Кроуфорд - 3, Мба-а-Муте - 3, Андерсон - 2, Пирс, Гриффин, Басс, Пол, Стоун
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Рэймонд Фелтон
Новости. Баскетбол
31 декабря 2016, суббота
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