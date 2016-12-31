«Филадельфия» одолела «Денвер», Йокич набрал 25 очков, Ильясова и Эмбии — по 23

В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 122:124.Большая часть встречи проходила в равной борьбе, а результат матча определился в заключительной четверти, концовку которой лучше провели игроки «Филадельфии».имел шанс вырвать для своей команды победу, но его трёхочковый бросок цели не достиг.В составе победителей по 23 очка набрали, на счету которого также 13 подборов. Среди игроков «Денвера» лучшим с 25 очками оказался