Баркли: в НБА есть три-четыре сильных команды, остальные – болото

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитиксчитает, что лига идёт по пути деградации.«На мой взгляд, НБА находится в худшем состоянии за всю свою историю. Все используют аналитику, все бросают трёхочковые. Трёхочковые – это хорошо, если в команде есть Стивен Карри, Клэй Томпсон, игроки такого уровня. Но сейчас все в лиге пытаются играть лёгкими составами. В итоге мы имеем кучу баскетболистов, которые атакуют из-за дуги, не являясь хорошими снайперами. А «больших» пытаются исключить из игры. Сейчас в НБА есть одна-две, максимум три-четыре сильных команды. Остальные – болото», – передаёт слова Баркли Yahoo Sports.