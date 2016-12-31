Защитник УНИКСа Лэнгфорд второй раз подряд стал MVP тура в Евролиге

Атакующий защитник УНИКСапризнан самым ценным игроком 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Он получит эту награду во второй раз подряд. В победном матче с «Панатинаикосом» Лэнгфорд набрал 27 очков, отдал 5 передач и вынудил соперников 11 раз нарушить на себе правила.В топ-6 баскетболистов тура по рейтингу эффективности также вошли форвард «Маккаби» Виктор Радд, атакующий защитник «Реала» Лука Дончич, центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич, мощный форвард «Фенербахче» Ян Веселы, форвард «Галатасарая» Остин Дэй.