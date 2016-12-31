«Майами» продлил контракт со Споэльстрой

Руководство «Майами Хит» продлило соглашение с главным тренером команды, сообщает Sun Sentinel.46-летний Споэльстра руководит «Майами» с 2008 года, а с 1997 года являлся ассистентом главного тренера этой команды. Помимо «Хит» Эрик не работал ни в одном другом клубе. Лучшим достижением Споэльстры стали два подряд чемпионских титула «Майами» в сезонах 2011/12 и 2012/13. На данный момент «Хит» занимают 13-е место в таблице Восточной конференции, одержав 10 побед и потерпев 24 поражения.