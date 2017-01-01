35 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» победить «Чикаго»

В очередном матче регулярного первенства НБА «Чикаго Буллз» на своей площадке уступил «Милуоки Бакс» со счётом 96:116. Игроки «Милуоки» реализовали 56,6% бросков с игры, включая 60% трёхочковых, против 39,8% и 37% соответственно у соперника, а также набрали из трёхсекундной зоны 58 очков против 28 у хозяев.Самым результативным баскетболистом встречи с 35 очками стал лёгкий форвард «Бакс». У проигравших отличился атакующий защитник, набравший 26 очков и отдавший 8 передач.