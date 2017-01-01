Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» разгромить «Клипперс»

«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 114:88 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Хозяева набрали после быстрых контратак 33 очка против 0 у соперника, а также реализовали 34,5% трёхочковых против 26,7% у гостей.Самым эффективным игроком встречи с трипл-даблом из 17 очков, 12 подборов и 14 передач стал разыгрывающий «Оклахома-Сити». У проигравших отличились мощный форварди центровой, набравшие по 18 очков.