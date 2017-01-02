Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» нанести «Майами» пятое поражение кряду

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» на выезде одержал победу над «Майами Хит» со счётом 107:98.После первой половины встречи гости уступали «Майами» с разницей в 8 очков, но в третьей четверти сумели перехватить инициативу и контролировали игру до финальной сирены. Для «Майами» это поражение стало пятым подряд.В составе победителей 27 очков записал на свой счёт, его партнёр по командеоформил дабл-дабл из 25 очков и 18 подборов. Лучшим среди игроков «Майами» с 20 очками оказался