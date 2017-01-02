Форвард «Бамберга» Мелли — MVP Евролиги в декабре

Форвард немецкого «Бамберга»признан самым ценным игроком Евролиги в декабре, сообщает официальный сайт турнира.В прошедшем месяце «Бамберг» выиграл четыре из шести своих матчей в Евролиге, уступив только ЦСКА и «Реалу». Мелли приносил клубу в среднем по 15,6 очка, 8,0 подбора, 2,3 передачи, 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за игру, а его средний показатель эффективности составил 24,5.Для Мелли это второй приз MVP месяца в Евролиге в карьере — ранее он был признан лучшим в ноябре 2015 года.