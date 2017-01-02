Тренер «Реала» Ласо: будем беспокоиться за семьи в Стамбуле

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо согласился с защитником московского ЦСКА Аароном Джексоном в том, что проведение Финала четырёх Евролиги в Стамбуле опасно. Ранее Джексон призвал перенести турнир в другое место.
«Нам ещё как минимум раз придётся туда съездить, так что посмотрим. По большей части мы беспокоимся за своих друзей и семьи, а не за себя. Конечно, мы не боимся. Ни разу ещё не чувствовали страха. Мы проводим там меньше 48 часов, из аэропорта едем в отель. Мы там никуда особо не ходим, но очевидно, что эти атаки ужасны», — приводит слова Ласо Mundo Deportivo.