«Юта» победила «Бруклин», «Нью-Йорк» проиграл в пятый раз подряд

«Юта Джаз» обыграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:89 в пользу команды из Солт-Лейк-Сити. Самым результативным в составе «Юты» стал Гордон Хэйворд — 30 очков. Ещё три игрока набрали по 15 очков — Руди Гобер, оформивший дабл-дабл (16 подборов), Родни Худ и Шелвин Мэк. У «Бруклина» стоит отметить Тревора Букера — 17 очков, 15 подборов.В ещё одном матче «Орландо Мэджик» в гостях одолел «Нью-Йорк Никс» — 115:103. Самым результативным у «Орландо» стал Джоди Микс — 23 очка. По 22 набрали Аарон Гордон и Серж Ибака. За «Никс» 19 очков набрал Кармело Энтони, 18 — Деррик Роуз. Это поражение стало для «Никс» пятым подряд.