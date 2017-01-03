«Чикаго» вырвал победу у «Шарлотт», Батлер набрал 52 очка

«Чикаго Буллз» на своей площадке вырвал победу у «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча в «Юнайтед-центре» в Чикаго завершилась со счётом 118:111 в пользу хозяев. По итогам трёх четвертей впереди были «Хорнетс» — 85:82, однако «Буллз» выиграли заключительную четверть с разницей в 10 очков, добыв непростую победу.В составе «быков» феноменальный матч выдал, набравший 52 очка и сделавший 12 подборов. Ещё 12 очков в активе Николы Миротича. У «Шарлотт» 34 очка и 11 подборов набрал Кемба Уокер, 19 очков — у Николя Батюма.