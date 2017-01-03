22 очка Редика помогли «Клипперс» победить «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете оказался сильнее «Финикс Санз» со счётом 109:98.Подопечныевыиграли первые три четверти, обеспечив себе 13-очковое лидерство. Баскетболисты «Санз» записали в свой актив заключительный отрезок поединка, но полностью сократить отставание им не удалось.Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса», который набрал 24 очка. В составе «Клипперс» лучшим с 22 очками был защитник