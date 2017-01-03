Болельщик надел футболку Адетокунбо поверх майки Уэстбрука после блок-шота
3 января 2017, вторник. 11:11.
Баскетбол
Во время матча регулярного чемпионата болельщик «Оклахома-Сити Тандер», сидевший на трибуне в майке лидера команды Расселла Уэстбрука
, надел футболку форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо
.
Как пишет Bleacher Report, это произошло после того, как Адетокунбо заблокировал бросок Уэстбрука в третьей четверти.
Напомним, что матч завершился победой «Милуоки» со счётом 98:94.
Посмотреть видео можно, перейдя по следующей ссылке
.