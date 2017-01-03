Новицки: у «Далласа» есть реальные шансы выйти в плей-офф, и игроки это знают

Форвард «Даллас Маверикс»выразил уверенность, что его команде по силам выйти в плей-офф в нынешнем сезоне. На текущий момент подопечные Рика Карлайла занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.«Конечно же, мы знаем, что у нас есть реальные шансы. Нужно собраться, показывать более качественную игру, научиться доводить матчи до победного конца. На мой взгляд, в последние примерно пару недель мы стали показывать 50% от максимума, и это уже шаг вперёд по сравнению со стартом сезона. Надо продолжать наращивать обороты. Тренер нас ежедневно подгоняет. Безусловно, мы играем не для лучшей позиции для драфта, а каждый раз стремимся победить», – сказал Новицки в интервью ESPN.