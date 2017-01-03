Маркович: в России огромные расстояния, но к этому можно привыкнуть

Защитник «Зенита» Стефан Маркович рассказал о жизни в России и Санкт-Петербурге.«Ко всему можно привыкнуть. Всё нормально, только расстояния велики. Когда я играл в Испании, мы играли в Евролиге и Еврокубке, постоянно путешествовали. Я не вижу в этом особенной проблемы. Расстояния действительно могут быть огромными, особенно когда вы играете в Еврокубке, но это дело привычки.В целом город прекрасен. Есть много исторических мест. Каждый день я получаю удовольствие. Также Питер огромен, в нём есть почти всё, что нужно для нормальной жизни. Вероятно, это самый большой город, в котором мне доводилось жить. Единственная проблема — климат. Моя семья жила в более тёплых регионах», — приводит слова Марковича Mozzart Sport.