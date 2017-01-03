Саша Обрадович: «Гран Канария» — один из фаворитов Еврокубка

Главный тренер «Локомотива-Кубань»поделился мыслями о будущем сопернике своей команды в Еврокубке — «Гран Канарии». Матч состоится 4 декабря в 23:00 мск.«Против «Гран Канарии» будет очень сложно играть, это один из фаворитов Еврокубка. Тем более они будут играть дома при своих болельщиках, которые всегда горячо их поддерживают. Для нас также этот матч сложен с точки зрения того, что мы не играли больше двух недель. Когда ты играешь в интенсивном ритме — это одно, но когда вынужден возвращаться в игру после длительного перерыва — это совсем другое. Но у нас есть свои ожидания от этого матча, и мы постараемся эти ожидания оправдать», — приводит слова Обрадовича официальный сайт клуба.