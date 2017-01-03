Дженнинг: «Локо» нужно поймать ритм, в котором мы закончили 2016 год

Защитник «Локомотива-Кубань»рассказал, как его команда намерена обыграть испанскую «Гран Канарию» в Еврокубке. Игра состоится 4 декабря в 23:00 мск.«Мы воодушевлены тем, что снова можем вернуться к играм Еврокубка, теперь уже на стадии топ-16. Начинаем мы сложной выездной встречей с «Гран Канарией». Они уже доказали, что являются одной из самых сильных команд турнира, а дома играют ещё более убедительно, чем на выезде. Если мы хотим улететь из Испании с победой, то нам необходимо продолжать играть в свой баскетбол и снова поймать тот игровой ритм, в котором мы закончили 2016 год. Подборы и контроль за их переходом в быстрое нападение — это, пожалуй, ключи к победе. Если нам удастся хорошо сыграть в этих компонентах игры, то у нас есть все шансы на успех», — приводит слова Дженнинга официальный сайт клуба.