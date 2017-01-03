Стадемайр: не ожидал, что европейский баскетбол такой конкурентный

Форвард иерусалимского «Хапоэля»поделился мнением об уровне европейского баскетбола после 14 лет выступлений в НБА. До переезда в Европу Стадемайр играл за «Майами Хит».«Первые месяцы в Европе были отличными. Получаю море удовольствия от путешествий по миру и игр против хороших команд. Европейский баскетбол очень конкурентный. Не ожидал такого. Это хорошо, поскольку благодаря этому я продолжаю работать над совершенствованием своей игры», — приводит слова Стадемайра официальный сайт Еврокубка.