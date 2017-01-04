Дабл-дабл А. Томаса принёс «Бостону» победу над «Ютой»

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Юту Джаз» в рамках регулярного чемпионата. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 115:104 в пользу хозяев.В составе победителей дабл-дабл оформил— 29 очков, 15 передач. Эл Хорфорд и Джей Краудер набрали по 21 очку. В составе «Юты» 23 очка на счету Гордона Хэйворда, ещё 17 набрал Джо Джонсон.Это поражение прервало четрёхматчевую победную серию «Юты». «Бостон» одержал восьмую победу в последних десяти матчах.