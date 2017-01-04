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Харрисон Барнс эффектно вколотил сверху в матче с «Вашингтоном»
4 января 2017, среда. 10:10.
Баскетбол
Форвард «Даллас Маверикс»
Харрисон Барнс
во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (113:105) исполнил сокрушительный данк после сольного прохода.
Барнс провёл на паркете 35 минут, собрав коллекцию из 26 очков, 7 подборов, 5 результативных передач и 1 блок-шота.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Даллас Маверикс
Харрисон Барнс
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