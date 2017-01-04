Теодосич: товарищам по сборной Сербии не нужно меня уговаривать переходить в НБА

Разыгрывающий ЦСКАрассказал, чего ему хотелось бы добиться на клубном и международном уровнях в 2017 году.«Я не строю больших планов, но было бы здорово на клубном уровне повторить успехи 2016 года… На международном уровне я бы хотел сделать шаг вперёд и попытаться выиграть золото чемпионата Европы», — приводит слова Теодосича Alo.На вопрос о возможном переходе в НБА Теодосич, действующий контракт которого с ЦСКА истекает летом этого года, ответил: «Я уже сказал, что хочу играть в НБА, и это, вероятно, случится. Посмотрим, когда и как. (Товарищам по сборной) не нужно меня уговаривать, они знают, что я этого хочу. Так что в этом нет необходимости», — заявил Теодосич.