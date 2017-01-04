28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть в Еврокубке «Лиеткабелис»

Завершился матч Топ-16 Еврокубка, в рамках которого подмосковные «Химки» на своём паркете принимали литовский «Лиеткабелис». По итогам встречи хозяева паркета одержали победу со счётом 88:80. На большой перерыв «Химки» ушли с преимуществом «+4», нарастив его в третьей четверти до «+12». ЗА гостями осталась лишь четвёртая четверть, в которой им удалось немного сократить отставание.
Самым результативным игроком матча оказался защитник «Химок» Алексей Швед, на счету которого 28 очков 7 подборов и 7 передач.