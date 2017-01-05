В. Карасёв: теперь «Зениту» нужно выигрывать оставшиеся матчи

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение в матче Топ-16 Еврокубка с «Нижнем Новгородом» (105:113), состоявшемся 4 января на выезде.«Единственная радость от игры заключается в том, что сумели немного сократить разницу. Понятно, что в своём игровом зале у «Нижнего» попадали даже те, кто, исходя из разбора игры, попадать не должен был, но это не оправдание — мы не справились с защитой. Сначала пропустили много трёхочковых, а затем стали действовать ближе и не успевали в ногах. По большому счету, свои очки набрали, но в защите сыграли безобразно.(С физическими кондициями )У нас все в порядке, работали с 1-го числа, разве что вчера на тренировке ребята немного «задохнулись», когда дали им пробежаться, но это не должно было сильно повлиять, потому что даже в концовке матча нормально прессинговали. Иногда имело место невыполнение установок, иногда считали, что соперник промахнется, иногда сами промахивались совершенно свободными бросками, после которых «Нижний» убегал в атаку. И это при том, что мы себя позиционируем как команда, играющая быстро и «от броска». Будем работать. Нужно побеждать дома с большей разницей и выигрывать остальные матчи», — приводит слова Карасёва официальный сайт клуба.