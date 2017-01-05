Кейн: «Нижний Новгород» сумел остановить «Зенит»

Форвард БК «Нижний Новгород»поделился мнением о победе над «Зенитом» (113: 105) в первом раунде Топ-16 Еврокубка. В этом матче Кейн набрал 31 очко, а также совершил 9 подборов и отдал 2 передачи.«На этот матч мы вышли с отличным настроем, и, как вы видели, вся команда отдавалась на 100% на площадке. Мы отлично двигали мяч, сделали много открытых бросков и в какой-то момент сумели остановить «Зенит». После небольшого перерыва, который у нас был, наши тренировки вышли на новый уровень. Вся команда пребывает в хорошем настроении, и есть ощущение, что все мы работаем не зря. Победа – лучшее тому подтверждение. Болельщики были сегодня на высоте! Хотелось бы ощущать такую поддержку на каждой игре», — цитирует Кейна официальный сайт клуба.