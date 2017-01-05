Шталбергс: теперь парни понимают, на каком уровне способны играть

Главный тренер БК «Нижний Новгород»поделился мнением о победе над «Зенитом» (113: 105) в первом раунде Топ-16 Еврокубка.«Хочу поздравить болельщиков и игроков с победой. Она важна для нас как с турнирной точки зрения, так и с точки зрения психологии и уверенности. Теперь парни понимают, на каком уровне мы способны играть. Нападение сегодня было на уровне, но в защите пропустили 105 очков. В третьей четверти нам удалось очень грамотно отыграть в защите, за счёт чего мы смогли сделать рывок. В конце Василий Карасёв экспериментировал с составом, играл маленькой пятёркой, и у нас появились проблемы, к тому же потеряли своих игроков из-за перебора фолов. В целом, игрой я доволен. На мой взгляд, лучше выиграть 113:105, чем 68:60. Надеюсь, что болельщикам игра тоже понравилась. Всем вместе нам удалось хорошо начать год», — цитирует Шталбергса официальный сайт клуба.