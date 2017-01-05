«Оклахома-Сити» уступил «Шарлотт», несмотря на 33 очка Уэстбрука

«Шарлотт Хорнетс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в «Спектрум-центре» в Шарлотт и закончилась со счётом 123:112 в пользу хозяев.Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Тандер», оформивший дабл-дабл — 33 очка и 15 подборов. Ещё один дабл-дабл в составе «Оклахомы» в активе Стивена Адамса — 18 очков, 12 подборов. Энес Кантер набрал 22 очка. За «Шарлотт» 28 очков набрал Николя Батюм, 20 — Кемба Уокер, Майкл Кидд-Гилкрист оформил дабл-дабл (14 очков, 11 подборов).