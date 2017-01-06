«Хьюстон» сломил сопротивление «ОКС», Уэстбрук набрал 49 очков, Харден — 26

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете выиграл у «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 118:116.
Гости лучше начали встречу, но быстро отдали «Хьюстону» инициативу. Перевес «Рокетс» в третьей четверти достигал 18 очков, однако «Тандер» сумели вернуться в игру и навязать сопернику борьбу. Исход встречи определился в концовке заключительной четверти, когда при равном счёте Нене исполнил два точных штрафных броска, а «ОКС» не смогли провести в ответ результативную атаку.
Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук из «Оклахома-Сити», набравший 49 очков. Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден за встречу записал на свой счёт 26 очков, 12 передач и 8 подборов.