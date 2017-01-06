Ласо: ЦСКА — совершенная команда, обыграть которую очень непросто

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с ЦСКА, который состоится 6 января в столице Испании.
«Когда вы говорите о ЦСКА, то говорите о совершенной команде. У них есть два наиболее продуктивных игрока в лиге — Теодосич и де Коло. Именно поэтому вся игра строится вокруг них. ЦСКА — действующий чемпион, который защищает свой титул. Эта команда хорошо представлена на каждой из игровых позиций. Чтобы обыграть такую команду, как эта, нужно сделать правильно очень многое», — приводит слова Ласо официальный сайт турнира.