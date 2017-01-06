Паскуаль: наша игра улучшилась с момента последнего матча против «Олимпиакоса»

Главный тренер БК «Панатинаикос» Хавье Паскуаль поделился ожиданиями от матча Евролиги против «Олимпиакоса». Матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» состоится сегодня, в 22:00 мск.
«Всё станет понятно на площадке. Мы должны доказать, что уже не те, что были в матче первого круга. Мы должны забивать из любой позиции и быть агрессивными. «Олимпиакос» хорошо играет в обороне, не теряет концентрацию до последних минут. Но наша игра улучшилась с момента первого матча. Думаю, мы готовы победить», — приводит слова Паскуаля Sport 24.