19 очков Нанналли помогли «Фенербахче» выиграть у «Милана» в Евролиге

Турецкий «Фенербахче» нанёс поражение «Милану» со счётом 86:79 в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся 6 января в Стамбуле.
На протяжении всего противостояния команды показывали равную игру, вследствие чего победитель определился лишь на последних минутах. В составе хозяев особенно эффективны были Джеймс Нанналли, который набрал 19 очков, а также прибавил к ним 3 подбора и 5 передач, и Эпе Юдо, записавший себе в актив 18 очков, 8 подборов и 1 передачу. У гостей самым результативным игроком матча стал бывший баскетболист «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис, набравший 20 очков.