Хайнс: ЦСКА нужно учиться на своих ошибках

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал поражение от мадридского «Реала» (85:95) в матче регулярного чемпионата Евролиги, которое стало для «армейцев» третьим подряд.«Мы находимся в трудном положении после трёх кряду поражений в Евролиге. Такого с нами давно не случалось. Но мы должны использовать это как переломный момент. Мы должны оставаться вместе, быть командой и продолжать играть и сражаться. Впереди ещё длинный сезон, много игр, много больших матчей. Нам нужно учиться на своих ошибках и начать играть лучше», — приводит слова Хайнса официальный сайт Евролиги.