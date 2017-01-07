«Хьюстон» одержал 7-ю победу подряд, обыграв «Орландо»

«Хьюстон Рокетс» добыл победу над «Орландо Мэджик» в выездном матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эмвей-центре» в Орландо и закончилась со счётом 100:93 в пользу гостей.В составе победителей самым результативным стал Райан Андерсон — 19 очков. Патрик Беверли и Эрик Гордон набрали по 17. Джеймсу Хардену не хватило совсем немного до трипл-дабла — в его активе 14 очков, 10 передач и 7 подборов. У «Орландо» стоит отметить Ди Джея Огастина (19 очков), Аарона Гордона (18) и Сержа Ибаку (16 очков, 12 подборов).Для «Хьюстона» эта победа стала седьмой подряд. «Орландо» проиграл четвёртый матч из последних пяти.