«Бостон» отыгрался с «-14» и победил «Филадельфию», Брэдли набрал 26 очков

«Бостон Селтикс» в рамках регулярного чемпионата НБА принимал на своей площадке «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 110:106 в пользу хозяев. Гости по ходу первой половины вели с разницей в 14 очков, а в итоге выиграли её с перевесом "+11". Однако «Бостон» оставил за собой третью и четвёртую четверти, вырвав непростую победу.Самым результативным у победителей стал— 26 очков. Ещё 24 набрал Айзея Томас, а Эл Хорфорд оформил дабл-дабл — 19 очков, 12 подборов. У «Филадельфии» стоит отметить Джоэла Эмбиида (23 очка) и Эрсана Ильясову (20). Ти Джей Макконнел записал на свой счёт 17 результативных передач.